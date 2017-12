Hewitt é eliminado em Cincinnati O tenista australiano Lleyton Hewitt foi eliminado na estréia do Masters Series de Cincinnati, nesta terça-feira, ao ser derrotado pelo belga Xavier Malisse por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/2. Já o espanhol Juan Carlos Ferrero, outro dos favoritos ao título, venceu o russo Nikolay Davydenko por 6/0 e 6/2. Em outros jogos do dia, o russo Yevgeny Kafelnikov venceu o norte-americano Jan-Michael Gambill por 6/4 e 6/4, o espanhol Feliciano Lopez derrotou o tailandês Paradorn Srichaphan por 6/7 (1/7), 6/4 e 7/6 (7/5), o norte-americano Mardy Fish eliminou o australiano Mark Philippoussis por 1/6, 6/3 e 6/4 e o francês Arnaud Clement ganhou do espanhol Albert Costa por 7/6 (7/5) e 6/4.