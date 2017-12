Hewitt é eliminado em Estocolmo O tenista holandês Raemon Sluiter surpreendeu o australiano Lleyton Hewitt e venceu o confronto pela segunda rodada do Torneio de Estocolmo, na Suécia, que distribui US$ 650 mil em prêmios. Ele fez 2 sets a 0, com um duplo 6/3, sobre o número 1 do ranking mundial. Ainda pela primeira rodada, o tailandês Paradorn Srichaphan voltou a vencer, ao marcar 6/2 e 6/1 no sueco Robin Soderling. Já o marroquino Hicham Arazi derrotou o sueco Magnus Norman com um duplo 6/2 e o espanhol Tommy Robredo ganhou do sueco Thomas Johansson por 3/6, 6/3 e 6/2.