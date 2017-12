Hewitt é eliminado em Tóquio O tenista número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt, foi eliminado nesta sexta-feira nas quartas-de-final do Torneio de Tóquio. Cabeça-de-chave número 1, Hewitt foi derrotado pelo tailandês Paradorn Srichaphan em dois sets - 6/4 e 6/3. Na semifinal, Srichaphan vai enfrentar o dinamaquês Kenneth Carlsen, que também nesta sexta derrotou o francês Anthony Dupuis por 6/3 e 6/2. Outro que garantiu sua vaga nas semifinais do torneio foi o norte-americano Vincent Spadea, ao derrotar o espanhol Feliciano Lopez com facilidade (6/3 e 6/0). Na briga por uma vaga na final, Spadea vai enfrentar o sueco Magnus Norman, que venceu o seu compatriota Magnus Larsson por 7/6 (7-5) e 7/5.