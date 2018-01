Hewitt é eliminado em Wimbledon O tenista australiano Lleyton Hewitt está fora do Torneio de Wimbledon. O atual campeão do tradicional torneio inglês perdeu, nesta segunda-feira pela manhã, para o gigante croata Ivo Karlovic, de 2,08 metros, por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7, 3/6 e 4/6. Esta é a primeira vez, desde 1968, que o detentor do título perde na primeira rodada em Londres. O norte-americano Andy Roddick, um dos favoritos ao título, não teve problemas para derrotar o italiano Davide Sanguinetti por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/3. Outro que obteve bom resultado foi o tailandês Paradorn Srichaphan, que precisou de cinco sets para vencer o eslovaco Dominik Hrbaty: 6/3, 6/4, 4/6, 3/6 e 6/3.