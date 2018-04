Hewitt é eliminado na estreia do ATP de Kuala Lumpur O australiano Lleyton Hewitt, ex-número 1 do ranking mundial, foi eliminado nesta terça-feira logo na estreia do Torneio de Kuala Lumpur, na Malásia. Cabeça de chave número 8 do ATP, Hewitt caiu diante do sueco Joachim Johansson por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/3.