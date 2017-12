Hewitt e Federer avançam na Holanda O australiano Lleyton Hewitt e o suíço Roger Federer farão uma das semifinais do Torneio de Tênis de Hertogenbosch, na Holanda, que distribui US$ 375 mil em prêmios e serve de preparação para o Grand Slam de Wimbledon. Na outra disputa por uma vaga na final irão jogar o espanhol Tommy Robredo e o argentino Guillermo Cañas. Nesta sexta-feira, pelas quartas-de-final, Hewitt, o cabeça-de-chave número 1 do torneio, venceu o belga Gilles Elseneer por 6/2 e 6/4. Já Federer superou o holandês Raemon Sluiter por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 6/4. Cañas derrotou o belga Xavier Malisse por 6/3 e 6/4. E Robredo ganhou do holandês Sjeng Schalken por 2 a 0, com 6/3 e 6/4.