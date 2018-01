Hewitt e Federer seguem em Melbourne Depois de ter perdido feio o primeiro set, o tenista australiano Lleyton Hewitt recuperou seu bom tênis e venceu nesta madrugada de quinta-feira o eslovaco Karol Kucera por 3 sets a 1, com parciais de 1-6, 6-1, 6-4 e 6-1. Ele vai enfrentar agora na próxima rodada do Aberto da Austrália o espanhol Rafael Nadal, vencedor do confronto com o francês Tierry Ascione. Outro a confirmar o favoritismo e seguir no Grand Slam rumo às oitavas-de-final foi o suíço Roger Federer. Ele não teve dificuldades para eliminar o norte-americano Jeff Morrison por 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 6-3 e 6-4. Agora, ele terá pela frente a revelação australiana Todd Reid, que bateu em cinco sets o armênio Sargis Sargsian. O espanhol Juan Carlos Ferrero também avançou no torneio. Ele despachou o italiano Filippo Volandri por 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 7-6 (7/3) e 7-5. Seu adversário será o sueco Joachim Johansson, que bateu o espanhol Albert Martín em três sets. Rodada - Nos demais jogos da segunda rodada do Aberto da Austrália, o espanhol Albert Costa venceu o australiano Wayne Arthurs, o britânico Tim Henman passou pelo checo Radek Stepanek, o argentino Guillermo Cañas derrotou o compatriota Agustín Calleri e o croata Mario Ancic eliminou o espanhol Alex Corretja.