Hewitt e Ferrero avançam à 3ª rodada O tenista australiano Lleyton Hewitt precisou se concentrar um pouco mais para reverter a derrota do primeiro set por 4-6, virar a partida contra o norte-americano James Blake por 7-6 (10/8), 6-0 e 6-3 e vencer o jogo desta quinta-feira por 3 sets a 1. Com o resultado, ele avançou à terceira rodada do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de 2005. Já o espanhol Juan Carlos Ferrero não encontrou dificuldades para avançar à terceira rodada do torneio ao bater o argentino Mariano Zabaleta por 6-1, 6-2 e 6-0. Na próxima fase ele vai enfrentar outro argentino, Guillermo Coria, que eliminou o brasileiro Ricardo Mello. Nos demais jogos, o inglês Tim Henman superou o romeno Victor Hanescu por 7-5, 6-1 e 6-4, o argentino Guillermo Cañas venceu o espanhol Fernando Verdasco por 3-6, 7-5, 6-3 e 6-0, enquanto os argentinos Juan Ignacio Chela e David Nalbandián eliminaram, respectivamente, o francês Gregory Carraz por 7-6 (9/7), 6-2 e 7-6 (7/3) e o espanhol Santiago Ventura por 6-0, 6-3, 2-6 e 6-2.