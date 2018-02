Hewitt é finalista em Indian Wells O australiano Lleyton Hewitt venceu neste sábado o norte-americano Vincent Spadea e é o primeiro finalista do Master Series de Indian Wells. Hewitt marcou 2 a 0, parciais de 7/6 (5) e 6/1. Depois de um primeiro set bem disputado, Hewitt sobrou em quadra e não deu qualquer chance a Spadea. O adversário de Lleyton Hewitt sai do confronto entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o alemão Rainer Schuetler. O Masters Series de Indian Wells tem premiação de US$ 2,1 milhões.