Hewitt e Grosjean vencem no US Open O tenista francês Sebastien Grosjean e o australiano Lleyton Hewitt estrearam com vitória no US Open - o último torneio do circuito Grand Slam da temporada. Grosjean teve certa dificuldade, mas derrotou o seu compatriota Olivier Patience por 3 sets a 1, com parciais de 7-5, 6-7 (6), 6-2 e 6-1. Hewitt, por sua vez, passou fácil pelo sul-africano Wayne Ferreira (6-1, 7-5, 6-4). A rodada teve ainda os seguintes resultados: Tomas Berdych (Rep. Checa) x Jonas Bjorkman (SUE): 6-3, 2-6, 6-2, 1-6, 6-3. Vince Spadea (EUA) x Luis Horna (PER): 6-7 (3), 6-2, 6-4, 6-4. Jurgen Melzer (AUT) x Gregory Carraz (FRA): 7-5, 6-0, 4-6, 6-3. Nikolay Davydenko (RUS) x Mark Philippoussis (AUS): 1-6, 6-3, 3-6, 7-6 (5), 4-1 (abandono).