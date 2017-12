Hewitt e Henman na final em Queen?s O britânico Tim Henman e o australiano Lleyton Hewitt irão se enfrentar na final do Torneio de Tênis de Queen?s, neste domingo, na Inglaterra. Por causa das chuvas em Londres no sábado, as semifinais tiveram de ser adiadas e foram disputadas hoje. Na luta por uma vaga na decisão, Hewitt venceu o norte-americano Pete Sampras por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2. E Henman derrotou o sul-africano Wayne Ferreira também por 2 a 1 (5/7, 6/4 e 6/2).