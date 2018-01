Hewitt e Henman vencem na Inglaterra Os favoritos não estão dando chance para as zebras no Torneio de Queen?s, na Inglaterra. Adaptados às quadras de grama, o australiano Lleyton Hewitt e o inglês Tim Henman venceram nesta quinta-feira e passaram às quartas-de-final da competição, que serve de preparação para Wimbledon. Hewitt, cabeça-de-chave número 1, bateu o bielorusso Max Mirnyi por 2 sets a 1 (parciais de 6/3, 1/6 e 6/1) e enfrenta agora o croata Ivo Karlovic. Henman, cabeça-de-chave 3, derrotou o australiano Chris Guccione também por 2 a 1 - parciais de 6/7 (4/7), 6/2 e 6/2. O seu próximo adversário será o sueco Thomas Johansson. Em outros jogos desta quinta-feira, o francês Sebastien Grosjean eliminou o norte-americano James Blake por 2 a 1 - parciais de 2/6, 6/3 e 7/6 (12/10) - e o checo Radek Stepanek ganhou do inglês Greg Rusedski por 2 a 0 - com 6/3 e 7/6 (7/4).