Hewitt e Kafelnikov avançam nos EUA O australiano Lleyton Hewitt e o russo Yevgeny Kafelnikov confirmaram o favoritismo e avançaram para as oitavas-de-final do Masters Series de Indian Wells, nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, Hewitt ganhou do romeno Andrei Pavel por 2 sets a 1 (4/6, 6/3 e 6/0) e Kafelnikov derrotou o espanhol Fernando Vicente por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). Em outros jogos disputados nesta quarta-feira no torneio, o norte-americano Jan Michel Gambill venceu o checo Jiri Novak por 6/3 e 6/2, o eslovaco Karol Kucera derrotou o argentino Franco Squillari por 6/4 e 6/2, o argentino Gastón Gaudio eliminou o chileno Fernando González por 6/2 e 7/5, o argentino Juan Ignacio Chela superou o espanhol Alex Corretja por 6/4 e 6/0, o britânico Tim Henman ganhou do francês Nicolas Escude por 6/2 e 7/6 (7/4) e o sueco Thomas Enqvist passou pelo húngaro Attila Savolt por 2/6, 6/4 e 6/2.