Hewitt e Mirnyi vencem em Roterdã O tenista australiano Lleyton Hewitt garantiu nesta sexta-feira sua vaga nas semifinais do Torneio de Roterdã, ao derrotar o alemão Rainer Schuettler por dois sets a zero. As parciais foram de 7-6 (5)e 6-3. Outro que se classificou nesta sexta foi o bielo-russo Max Mirnyi. Ele venceu o finlandês Jarkko Nieminen por 6-4 e 7-6 (4).