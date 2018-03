Hewitt e Moya eliminados em Indian Wells Campeão do ano passado, o tenista australiano Lleyton Hewitt caiu na terceira rodada do Masters Series de Indian Wells, nesta segunda-feira, ao perder para o argentino Juan Ignacio Chela por 6/3, 4/6 e 6/1. Outra surpresa, foi a eliminação do espanhol Carlos Moya para o georgiano Irakli Labadze por 2/6, 6/3 e 6/3.