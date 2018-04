Hewitt é o 1º finalista do US Open O US Open já tem seu primeiro finalista. O tenista australiano Lleyton Hewitt confirmou o favoritismo sobre o sueco Joachim Johansson e garantiu neste sábado uma vaga na final do torneio, o último Grand Slam da temporada, disputado em Nova York. Cabeça-de-chave número 4 do US Open, Hewitt não teve muito trabalho para vencer a semifinal contra Johansson, que ocupa o 28º lugar no ranking mundial. Precisou de 1 hora e 59 minutos para fazer 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/5 e 6/3. Invicto há 16 partidas, após ser campeão em Washington e Long Island antes de começar a disputa do US Open, Hewitt busca seu segundo título no torneio de Nova York - ganhou também em 2001. Seu adversário da grande final de domingo será definido ainda neste sábado, no confronto entre o suíço Roger Federer e o britânico Tim Henman.