Hewitt e Rafter vencem em Cincinnati A terceira rodada do Torneio de Cincinnati, disputada na quinta-feira, foi marcada pelas vitórias dos tenistas australianos Patrick Rafter e Lleyton Hewitt, que seguem nas quartas-de-final da competição. Rafter bateu o norte-americano James Blake por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (9-7) e 6-2 enquanto Hewitt derrotou o russo Max Mirnyi por 2 sets a 1, com parciais de 1-6, 6-4 e 7-6 (7-5).