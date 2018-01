Hewitt e Roddick avançam em Melbourne Para a alegria da torcida local, o tenista australiano Lleyton Hewitt garantiu neste sábado a sua vaga nas oitavas-de-final do Australian Open, o primeiro torneio do Grand Slam na temporada. Cabeça-de-chave número 3, ele derrotou o argentino Juan Ignacio Chela por 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6, 6/1 e 6/4. Outro favorito que venceu na rodada foi o norte-americano Andy Roddick, cabeça-de-chave número 2 do torneio. Ele enfrentou o austríaco Juergen Melzer e fez 6/2, 6/2 e 7/5, passando também para as oitavas-de-final. Quem não teve a mesma sorte foi o britânico Tim Henman, que era o cabeça-de-chave número 7 e foi eliminado. Perdeu para o russo Nikolay Davydenko por 3 a 0, com 6/4, 6/2 e 6/2. Em outros jogos do dia, o espanhol Rafael Nadal venceu o norte-americano Bobby Reynolds por 6/1, 6/1 e 6/3, o argentino David Nalbandian superou o chileno Fernando Gonzalez por 6/7 (3/7), 7/5, 6/2 e 6/3 e o também argentino Guillermo Cañas derrotou o checo Radek Stepanek por 6/1, 6/2 e 6/2. Assim, todos os duelos pelas oitavas-de-final da chave masculina já estão definidos: Roger Federer (SUI) x Marcos Baghdatis (CHP) Joachim Johansson (SUE) x Andre Agassi (EUA) Marat Safin (RUS) x Olivier Rochus (BEL) Dominik Hrbaty (ESL) x Thomas Johansson (SUE) Guillermo Coria (ARG) x David Nalbandian (ARG) Rafael Nadal (ESP) x Lleyton Hewitt (AUS) Nikolay Davydenko (RUS) x Guillermo Cañas (ARG) Andy Roddick (EUA) x Philipp Kohlschreiber (ALE)