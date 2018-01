Hewitt e Seles vão à final em Tóquio O tenista australiano Lleyton Hewitt derrotou o norte-americano James Blake por 2 sets a 0 e se classificou para a final do torneio de Tóquio. O atual campeão do US Open ganhou com parciais de 6-4 e 6-2 e disputará o título com o suíço Michel Kratochvil, que eliminou o eslovaco Karol Kucera com uma vitória por 6-0 e 6-3 na outra semifinal. Na chave feminina do torneio japonês, Monica Seles disputará o título com a tailandesa Tamarine Tanasugarn. Seles se classificou vencendo a japonesa Ai Sugiyama por 7-5 e 6-4, enquanto a Tanasugarn derrotou a sul-africana Joanette Kruer por 6-3 e 7-5.