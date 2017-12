Hewitt elimina Kafelnikov em Paris O tenista australiano Lleyton Hewitt deu nesta quinta-feira mais uma demonstração de força. Sem muita dificuldade, venceu o russo Yevgueni Kafelnikov por dois sets a zero e garantiu sua vaga nas quartas-de-final do Master Series de Paris-Bercy. As parciais foram de 6/2 e 7/6 (7-3). Na próxima fase, Hewitt vai enfrentar o suíço Roger Federer, que na abertura da rodada eliminou o alemão Tommy Haas, também em dois sets (6/2 e 7/6 (7-2).