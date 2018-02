Hewitt elimina Kafelnikov nos EUA O tenista russo Yevgeny Kafelnikov não resistiu ao jogo do número 1 do mundo e foi eliminado nesta quarta-feira do Masters Series de Indian Wells, nos Estados Unidos. Ele perdeu para o australiano Lleyton Hewitt, que passou para as oitavas-de-final do torneio após fazer 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. A grande surpresa do dia em Indian Wells foi a eliminação do espanhol Juan Carlos Ferrero, que era cabeça-de-chave número 3 do torneio. Ele perdeu para o norte-americano Brian Vahaly por 6/4, 3/6 e 6/3. Já o russo Marat Safin confirmou o favoritismo e ganhou do australiano Mark Philippoussis por 6/4 e 6/3. Em outros jogos do torneio, que distribui US$ 2,45 milhões em prêmios, o belga Olivier Rochus ganhou do espanhol Albert Costa por 5/7, 6/4 e 6/4, o espanhol Carlos Moyá venceu o francês Arnaud Clement por 6/0 e 6/2, o argentino Guillermo Coria derrotou o espanhol Alex Corretja por 6/2 e 6/1 e o norte-americano Andy Roddick eliminou o espanhol Feliciano Lopez por 6/4 e 6/3.