Hewitt elimina Norman em Cincinnati O tenista australiano Lleyton Hewitt garantiu sua vaga na segunda rodada do Master Series de Cincinnatti (EUA), ao vencer o sueco Magnus Norman com facilidade, por dois sets a zero. Hewitt encontrou alguma dificuldade no primeiro set, mesmo assim, fechou em 6/4. No segundo, o domínio foi completo e terminou com 6/1 em favor de Hewitt. A rodada teve ainda os seguintes resultados: James Blake (EUA) venceu Julien Boutter (FRA) por 7/6 e 6-0. Carlos Moya (ESP) venceu o seu compatriota Félix Mantilla por duplo 6/3. O croata Iván Ljubicic, passou pelo argentino Franco Squillari - 6/2 e 6/0. O norte-americano Jan-Michael Gambill derrotou o eslovaco Dominik Hrbaty por 6/3 e 6/1 e o romeno Andrei Pavel venceu o sueco Thomas Johansson por 6/3 e 6/2.