Hewitt entra na Justiça contra ATP O australiano Lleyton Hewitt decidiu processar a Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) pela multa que ela lhe impôs no ano passado. Segundo o empresário do ex-número 1 do mundo, Rob Aivatoglou, a ação legal foi impetrada nesta quarta-feira e pede uma indenização de US$ 1,5 milhão por ter considerada a punição injusta. A ATP multou Hewitt por ele não ter comparecido a uma entrevista antes de participar do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos, em agosto de 2002. A punição inicial foi de US$ 106 mil, mas ele recorreu e o valor passou para US$ 20 mil. A entidade que comanda o tênis masculino garantiu não ter recebido nenhuma citação judicial, mas revelou que os advogados de Hewitt já tinham manifestado em março a intenção de iniciar o processo. "A questão do procedimento anunciada hoje não leva a conseqüências legais significativas, mas é simplesmente o próximo passo a ser seguido pelas instituições judiciais australianas", afirma a ATP em um comunicado oficial. "Seria uma infelicidade se este assunto chegasse muito longe nos tribunais, prolongando inutilmente uma situação que deveria ter acabado há tempo." Enquanto isso, Hewitt treina em Londres para poder disputar o torneio de Wimbledon a partir da próxima segunda-feira.