Hewitt está fora do Masters de Montreal O tenista australiano Lleyton Hewitt foi eliminado na segunda rodada do Masters Series de Montreal, no Canadá, na noite desta quarta-feira, pelo bielo-russo Max Mirnyi por 3 sets a 0, parciais de 7/5, 6/7 (4/7) e 7/5. Com o resultado, Mirnyi pegará o tailandês Paradorn Srichaphan, que eliminou o canadense Daniel Nestor por 2 a 0. Confira outros resultados desta noite: Andy Roddick (EUA) 2 x 0 Juan Ignacio Chela (ARG) Sebastien Grosjean (FRA) 2 x 0 Ramon Delgado (PAR) Tommy Robredo (ESP) 2 x 0 Wayne Black (ZIM) Roger Federer (SUI) 2 x 0 Greg Rusedski (GBR) Rainer Schuettler (ALE) 2 x 0 Yevgeny Kafelnikov (RUS) Jiri Novak (RCH) 2 x 0 James Blake (EUA) Feliciano Lopez (ESP) 2 x 1 Paul-Henri Mathieu (FRA)