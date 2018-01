Hewitt está fora do torneio de Queen?s O australiano Lleyton Hewitt, cabeça-de-chave 1, está fora do Torneio de Queen?s, disputado em quadras de grama, na Inglaterra. O croata Ivo Karlovic derrotou, nesta sexta-feira, o principal favorito ao título com um contundente 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/4) e 6/3 - pelas quartas-de-final da competição. Esta não foi a primeira vez que Karlovic aprontou com Hewitt. Em 2003, quando o australiano era o primeiro colocado do ranking mundial, Karlovic eliminou Hewitt na primeira rodada de Wimbledon. O adversário do croata na semifinal é o sueco Thomas Johansson, que venceu o inglês Tim Henman. A outra semifinal será disputada pelo norte-americano Andy Roddick e o checo Radek Stepanek.