Hewitt está na final em Queen?s O australiano Lleyton Hewitt passou neste sábado à final do ATP de Queen?s ao derrotar o holandês Sjeng Schalken por 7/6 (7-5) e 6/3. Hewitt é o campeão do torneio e tem chance de chegar ao bicampeonato ? o norte-americano John McEnroe ganhou a competição três vezes seguidas. O adversário do australiano número 1 do mundo seria neste sábado mesmo do confronto entre o holandês Raemon Sluiter e o inglês Tim Henman. Em Halle, na Alemanha, o alemão Nicolas Kiefer, que havia derrotado o norte-americano Pete Sampras, eliminou o suíço Roger Federer, cabeça-de-chave 2, por 4/6, 6/4 e 6/4, e chegou à final. Na decisão, o adversário de Kiefer, campeão do torneio em 1999, será o russo Yevgeny Kafelnikov, que eliminou o dinamarquês Kenneth Carlsen por 4/6, 6/3 e 6/3. Wimbledon ? O francês Sebastien Grosjean, contundido, não disputará o terceiro torneio do Grand Slam da temporada, que começa dia 24, em piso de grama. Em Birmingham, a iugoslava Jelena Dokic enfrentará na final neste domingo a russa Anastasia Myskina. No sábado, nas semifinais, Myskina derrotou a australiana Nicole Pratt por 6/3 e 7/5. Dokic eliminou a norte-americana Lisa Raymond por 6/1 e 7/5. Navratilova ? A tenista checa, naturalizada norte-americana, Martina Navratilova, entrará no torneio individual de Eastbourne. Será seu primeiro desde que abandonou a carreira, em 1994. A jogadora de 45 anos recebeu convite dos organizadores. Em Wimbledon, Navratilova jogará duplas ao lado de Natasha Zvereva, da Bielo-Rússia. Navratilova foi campeã do torneio 11 vezes. A tenista permaneceu 334 semanas em primeiro lugar no ranking mundial. Em mais de 20 anos, ganhou 18 títulos de Grand Slam de um total de 167 na carreira profissional.