Hewitt está na semifinal do US Open O tenista australiano Lleyton Hewitt confirmou seu favoritismo e conquistou uma vaga na semifinal do US Open. Nesta quinta-feira, ele derrotou o finlandês Jarkko Nieminen por 3 sets a 2, com parciais de 2/6, 6/1, 3/6, 6/3 e 6/1, e seguiu na luta pelo título do torneio disputado em Nova York, nos Estados Unidos. Cabeça-de-chave número 3 do torneio e com 24 anos de idade, Hewitt luta pelo seu segundo título no US Open, repetindo a conquista de 2001. O adversário de Hewitt na semifinal será conhecido ainda nesta quinta-feira, no confronto entre o suíço Roger Federer e o argentino David Nalbandian.