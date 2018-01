Hewitt estréia com vitória em Adelaide Cabeça-de-chave número 1 do Torneio de Adelaide, o australiano Lleyton Hewitt venceu nesta terça-feira o francês Arnaud Clement por 2 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-1 e 6-1. Já o sueco Joachim Johansson não teve trabalho para derrotar o local Marc Kimmich por 6-2 e 6-4. Os argentinos Agustin Calleri e Juan Ignacio Chela venceram, respectivamente, o finlandês Jarkko Nieminen por 6-4 e 6-3 e o armênio Sargis Sargsian por duplo 6-1. O norte-americano Taylor Dent derrotou o compatriota Robby Ginepri por 6-1, 2-6 e 6-2. Nos demais jogos, o francês Julien Benneteau superou o italiano Potito Starace por 6-3 e 6-4, o belga Xavier Malisse venceu o espanhol Alberto Martin por 6-2, 7-6 (7/1), o checo Radek Stepanek ganhou do alemão Phillipp Kohlschreiber por 6-3 e 6-4 e o francês Jean Rene Lisnard bateu o compatriota Sebastien De Chaunac por 6-4, 7-6 (7/4).