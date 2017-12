Hewitt ganha e avança em Miami O tenista australiano Lleyton Hewitt passou neste sábado para a terceira rodada do Masters Series de Miami, nos Estados Unidos. O atual número 1 do mundo teve dificuldades, mas conseguiu vencer o tailandês Paradorn Srichaphan por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/5. Mais duas partidas foram realizadas neste sábado em Miami: o suíço Roger Federer ganhou do norte-americano Jeff Morrison, por 6/1 e 7/6 (8/6), e o peruano Luis Horna derrotou o holandês Sjeng Schalken com um duplo 7/5.