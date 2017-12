Hewitt garante vaga em Roland Garros Cabeça-de-chave número 12 do torneio, o tenista australiano Lleyton Hewitt confirmou seu favoritismo e venceu o belga Xavier Malisse por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/2 e 7/6 (8/6). Com a vitória desta segunda-feira, em Paris, ele passou para as quartas-de-final de Roland Garros. Seu próximo adversário será o argentino Gaston Gaudio.