Hewitt já está na semi em Queen?s O australiano Lleyon Hewitt, número 1 do mundo, já está nas semifinais do ATP de Queen´s, em Londres, torneio disputado em quadra de grama que serve de preparação à disputa de Wimbledon - que começa dia 24. Hewitt ganhou nesta sexta-feira do norte-americano Todd Martin por 7/6 (7-4) e 7/5. Hewitt, campeão do torneio, enfrentará neste sábado o holandês Sjeng Schalken, que derrotou o australiano Wayne Arthurs por 6/3 e 7/6 (7-4). Os ingleses estão torcendo por Tim Henman. O tenista também chegou às semifinais derrotando o sul-coreano Hyung-Taik Lee por 3/6, 6/2 e 6/2. O adversário de Henman neste sábado será o holandês Raemon Sluiter, que não precisou terminar a partida para eliminar o sul-africano Wayne Ferreira. Em todo caso, o jogo estava 6/1 e 5/4 para Sluiter, quando Ferreira abandonou.