Hewitt justifica derrota com mal-estar O tenista número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt, disse que passou uma noite ?doente como um cachorro?, usando uma expressão típica de seu país, para dizer que não tinha condições de jogo. Assim, ele justificou sua derrota logo na primeira rodada do Masters Series de Miami para o veterano espanhol Francisco Clavet, de 34 anos, por um duplo 6/4. Apesar de ter sentido problemas estomacais, Hewitt garantiu que na próxima semana vai estar representando a Austrália no confronto da Copa Davis diante da Suécia, em Malmoe.