Hewitt lidera Entradas e Guga sobe a 13º O tenista Lleyton Hewitt segue na liderança do ranking de Entradas, publicado nesta segunda-feira pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). A lista, que não sofreu alteração nos cinco primeiros lugares, traz o australiano na ponta com 4.135 pontos contra 3.900 do norte-americano Andre Agassi e 3.760 do atual campeão de Roland Garros, o espanhol Juan Carlos Ferrero. O brasileiro Gustavo Kuerten subiu três posições e agora ocupa a 13ª colocação, com 1.540 pontos. Já o argentino Guillermo Coria, semifinalista em Paris, subiu da sétima para a sexta posição. Confira o ranking de Entradas da ATP: 1) Lleyton Hewitt (AUS) - 4.135 pontos 2) Andre Agassi (USA) - 3.900 pontos 3) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 3.760 pontos 4) Carlos Moyá (ESP) - 3.160 pontos 5) Roger Federer (SUI) - 2.465 pontos 6) Guillermo Coria (ARG) - 2.305 pontos 7) Andy Roddick (USA) - 2.225 pontos 8) Rainer Schuettler (GER) - 1.925 pontos 9) David Nalbandian (ARG) - 1.895 pontos 10) Jiri Novak (RCH) - 1.775 pontos 13) Gustavo Kuerten (BRA) - 1.540 pontos