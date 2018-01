Hewitt lidera vitória australiana Lleyton Hewitt começou a nova temporada de tênis assim como acabou a passada: arrasando seus adversários. Sob a sua liderança, a Austrália fez 3 a 0 no confronto com a República Checa, nesta terça-feira, na cidade australiana de Perth, pela segunda rodada da primeira fase da Copa Hopman. O torneio, com premiação de US$ 560 mil, reúne equipes mistas de oito países. Divididas em dois grupos, as duas melhores fazem a final no sábado. No confronto desta terça-feira, Hewitt entrou em quadra para enfrentar o eslovaco Dominik Hrbaty e fez 6/2 e 6/0. Depois, ao lado da compatriota Alicia Molik, o número 1 do mundo ganhou da dupla Hrbaty/Daniela Hantuchova por 7/6 (7/2) e 7/6 (7/5). Molik ainda derrotou Hantuchova nas simples, por 6/4 e 6/2. A vitória deixou a Austrália na liderança do grupo B, com duas vitórias em dois confrontos. Nesta quarta-feira, as outras equipes da chave, República Checa e Itália se enfrentam na segunda rodada - os checos já têm uma vitória, enquanto os italianos perderam na estréia. No grupo A, Estados Unidos e Bélgica têm uma vitória cada, contra nenhuma de Usbequistão e Espanha.