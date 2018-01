Hewitt na final contra 153º do ranking O australiano Lleyton Hewitt vai ter um adversário pouco conhecido do circuito mundial na final do Torneio de Sydney. Após derrotar nesta sexta-feira o bielo-russo Max Mirnyi por 6-7 (4/7), 6-3 e 6-2, o tenista local enfrenta o checo Ivo Minar, 153º do ranking mundial. Minar surpreendeu na semifinal seu compatriota Radek Stepanek por 6-1 e 6-2. Feminino - A australiana Alicia Molik derrotou a chinesa Shuai Peng por 6-4 e 6-3 e vai enfrentar na decisão do torneio a compatriota Samantha Stosur, que se beneficiou da desistência da russa Elena Dementieva.