Hewitt na semifinal em Indian Wells O tenista australiano Lleyton Hewitt garantiu uma vaga nas semifinais do Masters Series de Indian Wells, nesta sexta-feira, ao derrotar o norte-americano Robby Ginepri, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Seu próximo adversário será o também norte-americano Vincent Spadea. Com este resultado, Hewitt ratificou o primeiro lugar no ranking mundial. No feminino, a belga Kim Clijsters, namorada de Hewitt, garantiu vaga na decisão do torneio, ao superar a mexicana Conchita Martinez por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. A outra finalista sai do confronto entre as norte-americanas Lindsay Davenport e Jennifer Capriati.