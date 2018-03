Hewitt não jogará em Roland Garros O tenista australiano Lleyton Hewitt, atual número 2 do ranking de entradas da ATP, anunciou nesta quinta-feira a sua desistência do Torneio de Roland Garros, que começará na próxima segunda-feira, por causa de uma lesão nas costas. Além dele, o norte-americano Taylor Dent, com dores no tornozelo, também não jogará em Paris. Finalista do Aberto da Austrália deste ano, Hewitt machucou as costas em uma queda em sua casa, em Sydney, na semana passada, quando se preparava para voltar ao circuito mundial depois de uma cirurgia em um dedo do pé. O australiano não participa de um torneio desde março.