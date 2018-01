Hewitt nas quartas-de-final em Sydney O tenista australiano Lleyton Hewitt avançou às quartas-de-final do Torneio de Sydney ao vencer nesta quarta-feira o francês Arnaud Clement por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4. Nos demais jogos da segunda rodada do torneio australiano, o sueco Thomas Johansson superou o australiano Wayne Arthurs por 7-6 (7/4) e 7-6 (7/3), o checo Radek Stepanek derrotou o russo Igor Andreev por 6-3, 6-7 (5/7) e 6-2, o bielo-russo Max Mirnyi ganhou do sueco Joachim Johansson por 4 a 1 e abandono. E mais: o romeno Andrei Pavel eliminou o finlandês Jarkko Nieminen por 6-4 e 7-6 (7/3); o espanhol Feliciano Lopez o francês Michael Llodra por 6-4, 3-6 e 7-6 (7/4); o norte-americano Taylor Dent o compatriota Mardy Fish por 7-6 (7/4) e 6-1, e o checo Ivo Minar o espanhol Fernando Verdasco por 6-1 e 6-2. Feminino - Pela segunda rodada do torneio feminino, a russa Elena Dementieva venceu a grega Eleni Daniilidou por 6-3, 3-6 e 6-2, a também russa Nadia Petrova despachou a eslovaca Daniela Hantuchova por 6-0 e 6-2, a suíça Patty Schnyder ganhou da búlgara Magdaleena Maleeva por 6-4 a 6-2 e a australiana Samantha Stosur bateu a francesa Tatiana Golovin por 6-2, 4-6 e 6-2.