Hewitt passa à 3ª rodada no US Open O australiano Lleyton Hewitt, cabeça-de-chave número 3, derrotou, nesta sexta-feira, o argentino Jose Acasuso por 3 sets a 0 - parciais de 7/6 (8/6), 7/6 (7/3) e 6/2 - e conseguiu a classificação à terceira rodada do US Open, o último Grand Slam da temporada. Quem não teve sorte foi o russo Nikolay Davydenko, sexto cabeça-de-chave, que acabou eliminado pelo tailandês Paradorn Srichaphan. Com apoio da torcida local, o tailandês venceu por 3 sets a 0 - com parciais de 6/4, 7/5 e 6/3. Em outros jogos desta sexta-feira, todos válidos pela segunda rodada, o italiano Davide Sanguinetti bateu o espanhol por 3 sets a 1 (3/6, 6/1, 6/2 e 6/4), o norte-americano Taylor Dent eliminou o espanhol Nicolas Almagro por 3 a 1 (6/3, 6/2, 4/6 e 7/5) e o bielorrusso Max Mirnyi ganhou do francês Florent Serra por 3 a 1 - parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (4/7), 6/4 e 7/6 (7/4).