Hewitt passa Agassi no ranking O tenista australiano Lleyton Hewitt passou o norte-americano Andre Agassi no ranking da Corrida dos Campeões, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira. Semifinalista no Master Series de Stuttgart, na semana passada, Hewitt acumula agora 722 pontos, contra 684 de Agassi, que caiu para terceiro. Apesar de ser eliminado na estréia no torneio alemão, o brasileiro Gustavo Kuerten se manteve na ponta do ranking, que leva em conta o desempenho do tenista apenas na atual temporada. Veja os 10 melhores da Corrida e as posições do brasileiros. 1. Gustavo Kuerten (BRA) 756 pontos 2. Lleyton Hewitt (AUS) 722 3. Andre Agassi (EUA) 684 4. Patrick Rafter (AUS) 557 5. Juan Carlos Ferrero (ESP) 553 6. Yevgeny Kafelnikov (RUS) 483 7. Tommy Haas (ALE) 412 8. Pete Sampras (EUA) 388 9. Sebastien Grosjean (FRA) 378 10. Tim Henman (ING) 377 Brasileiros 64. Fernando Meligeni 102 104. André Sá 51 113. Alexandre Simoni 43 145. Flávio Saretta 21