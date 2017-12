Hewitt passa às quartas em Cincinnati O tenista australiano Lleyton Hewitt se classificou, nesta quinta-feira, para as quartas-de-final do Masters Series de Cincinnati com uma vitória tranqüila sobre o croata Mario Ancic. Terceiro cabeça-de-chave do torneio, Hewitt venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Ancic foi o responsável pela eliminação do brasileiro Ricardo Mello na primeira rodada. Outro que garantiu sua vaga na próxima fase foi o russo Mikhail Youzhny, que venceu o francês Gael Monfils por 2 a 1, parciais de 4/6, 6/1 e 6/1. Na abertura da rodada, o russo Marat Safin passou pelo eslovaco Dominik Hrbaty (6/0 e 6/3).