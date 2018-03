Hewitt passa às quartas em Los Angeles O tenista australiano Lleyton Hewitt derrotou nesta quarta-feira o norte-americano Michael Joyce por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/0, e se classificou para as quartas-de-final do Torneio de Los Angeles, nos Estados Unidos. Hewitt, que não tem conseguido bons resultados neste ano, ocupando a 15º lugar na Corrida dos Campeões, enfrenta agora o dinamarquês Ken Carlsen, que eliminou o indiano Prakash Amritraj por 2 a 0. Ainda nesta quarta, o alemão Nicolas Kiefer venceu o holandês Sjeng Schalken com um duplo 6/4 e jogará nas quartas contra o norte-americano Vincent Spadea, que derrotou o checo Jan Vacek por 2 a 1.