Hewitt passa fácil por Tommy Haas O tenista australiano Lleyton Hewitt passou fácil pelo alemão Tommy Haas e garantiu vaga na semifinal do US Open, quarto e último torneio do Grand Slam na temporada. Em 1 hora e 38 minutos de jogo, nesta quinta-feira, ele ganhou por 3 sets a 0, com triplo 6/2. Cabeça-de-chave número 4 do US Open, Hewitt conhecerá seu próximo adversário ainda nesta quinta-feira, após confronto entre o norte-americano Andy Roddick e o sueco Joachim Johansson. A outra semifinal já está definida. Será entre o suíço Roger Federer e o britânico Tim Henman.