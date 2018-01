Hewitt passa para as quartas-de-final O tenista australiano Lleyton Hewitt garantiu nesta terça-feira a sua vaga nas quartas-de-final do US Open. Cabeça-de-chave número 3 do torneio do Grand Slam disputado em Nova York, nos Estados Unidos, ele derrotou o eslovaco Dominik Hrbaty por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/2. O adversário de Hewitt nas quartas-de-final também saiu nesta terça-feira. Será o finlandês Jarkko Nieminen, que eliminou o espanhol Fernando Verdasco por 3 a 0, com 6/2, 7/6 (8/6) e 6/3.