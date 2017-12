Hewitt passa pela 2ª rodada em Paris O tenista australiano Lleyton Hewitt, número 1 do ranking mundial, não teve dificuldades para passar pela segunda rodada do Masters-Series de Paris, nesta terça-feira, ao derrotar o finlandês Jarkko Nieminen por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Em outro jogo, o belga Olivier Rochus superou o chileno Marcelo Rios por 7/5 e 1/0 (abandono).