Hewitt pede Clijsters em casamento Após quase quatro anos de namoro, os tenistas Lleyton Hewitt, de 22 anos, e Kim Clijsters, de 20, ex-líderes do ranking, decidiram se casar. Hewitt fez o pedido durante um jantar a bordo de um barco, na Baía de Sydney. ?Lleyton me surpreendeu. Pegou um anel e um par de brincos e fez o pedido. Estou muito feliz com meu presente de Natal?, contou Kim. Hewitt estava nas nuvens. ?Foi uma noite especial, em uma linda cidade. Não podíamos querer mais.? Os tenistas, que ainda não marcaram o casamento, se conheceram no Aberto da Austrália de 2000, quando Kim pediu a Hewitt um autógrafo para a irmã, Elke.