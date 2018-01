Hewitt perde e beneficia Guga O tenista australiano Lleyton Hewitt foi eliminado nesta terça-feira na estréia no Master Series de Paris. Cabeça-de-chave número 2 e um dos principais favoritos ao título, Hewitt foi derrotado pelo equatoriano Nicolas Lappenti por dois sets a um, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4. Esta foi a primeira derrota de Hewitt na estréia nesta temporada. O resultado foi muito bom para Gustavo Kuerten. Com a derrota de Hewitt, o brasileiro garante a liderança do ranking da Corrida dos Campeões pelo menos até o Master de Sydney - que começa na segunda quinzena de dezembro. Guga estréia em Paris nesta terça-feira, diante do checo Bohdan Ulihrach. Com a vitória de hoje, Lapenti garantiu sua vaga nas oitavas-de-final do torneio, quando vai enfrentar o vencedor da partida de logo mais entre o sueco Thomas Enqvist e o francês Nicolas Escude.