Hewitt perde e cai na fase de grupos do ATP de Adelaide O tenista australiano Lleyton Hewitt foi eliminado nesta quinta-feira do Torneio de Adelaide, ao ser derrotado pelo russo Igor Kunitsyn, número 94 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/4) e 6/4, em quase três horas de duelo. A derrota serviu de alerta para Hewitt, que utilizou o Torneio de Adelaide para se preparar para a disputa do Aberto da Austrália. Na última semana, o tenista havia declarado que estava jogando o melhor tênis de toda a sua carreira. Desta forma, Kunitsyn terminou em primeiro no Grupo 6 e garantiu vaga na fase quartas-de-final. Ele vai enfrentar o argentino Juan Martín Del Potro, de apenas 18 anos, que garantiu a ponta no Grupo 5 ao passar pelo francês Paul-Henri Mathieu, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 0/6 e 6/3. Cabeça-de-chave número dois, o francês Richard Gasquet se classificou após derrotar o canadense Frank Dancevic, por 2 a 1, com 7/5, 5/7 e 6/3, em jogo válido pelo Grupo 8. Seu adversário será o australiano Chris Guccione, que bateu o francês Arnaud Clement por 7/6 (7/4) e 7/6 (7/5), terminando em primeiro no Grupo 7. O Torneio de Adelaide é o primeiro da categoria a ser disputado pelo novo sistema da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), que utiliza uma fase de grupos no começo da competição para tentar dar mais emoção aos torcedores. Outros jogos desta quinta: Grupo 3 Vince Spadea/EUA 2 a 0 Evgeny Korolev/RUS - 6/1 e 7/6 (8/6) Grupo 4 Gilles Simon/FRA 2 a 1 Florent Serra/FRA - 6/2, 5/7 e 1/1 (Serra abandonou por dores estomacais) Demais partidas pelas quartas-de-final: Novak Djokovic/SER x Paul Goldstein/FRA Vince Spadea/EUA x Joachim Johansson/SUE