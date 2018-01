Hewitt perde e segue tabu australiano Herói local e favorito ao título, o número 1 do tênis mundial, Lleyton Hewitt levou a torcida australiana a amargar mais um ano sem comemorar a conquista de seu mais importante torneio, o Aberto da Austrália, em Melbourne. Com a derrota de Hewitt para o marroquino Younes El Aynaoui, ainda pelas oitavas-de-final, com parciais de 6/7 (7/4), 7/6 (7/4), 7/6 (7/4) e 7/5, já vai para 27 anos que os australianos não fazem a festa em casa, desde a última conquista de Mark Edmondson, em 1976. ?Dei tudo o que tinha", afirmou Hewitt. ?O Younes estava muito bem em jogo e do jeito que sacou, fugiu de meu controle qualquer reação." El Aynaoui concordou. Confirmou que o seu serviço funcionou de maneira incrivel durante toda a partida. ?Consegui manter um alto nível de concentração, para não deixar escapar a oportunidade", disse o tenista marroquino, que precisou ainda de muito controle emocional para não se perturbar com os erros dos juízes de linha e até mesmo um desentendimento com um fotógrafo. ?Ganhei, mas acho que o Hewitt não jogou o seu melhor tênis." Outra surpresa do dia foi a eliminação do cabeça-de-chave número 6, o suíço Roger Federer para o argentino David Nalbandian por 6/4, 3/6, 6/1, 1/6 e 6/3. O norte-americano Andy Roddick, próximo adversário de El Aynaoui, venceu, de virada, o russo Mikhail Youzhny por 6/7 (7/4), 3/6, 7/5, 6/3 e 6/2, enquanto Rainner Schuettler, que se preparou para o Aberto da Austrália ganhando fôlego em partidas de futebol, derrotou James Blake por 6/3, 6/4, 1/6 e 6/3. No feminino, Serena Williams está a apenas três vitórias de seu quarto título consecutivo de Grand Slam. Garantiu vaga nas quartas-de-final, ao vencer o grega Eleni Danillidou por 6/4 e 6/1. E agora enfrenta a compatriota Meghann Shaughnessy, que superou Elena Bovia por 5/7, 6/2 e 6/4. Outra favorita ao título, a belga Kim Clijsters se manteve sem perder um set na competição, ao derrotar Amanda Coetzer por 6/3 e 6/1, enquanto a russa Anastasia Muskina eliminou Chanda Rubin por 4/6, 6/4 e 6/1.