Hewitt perde na estréia na Austrália Lleyton Hewitt, número 1 do mundo, perdeu na primeira rodada do Aberto da Austrália para o espanhol Alberto Martin por 3 sets a 1, parciais de 6/1, 1/6, 4/6, 6/7 (4/7). É a primeira vez na história do torneio que o cabeça-de-chave número 1 perde na primeira rodada. A derrota do australiano é mais uma surpresa do Aberto da Austrália que também não conta mais com o segundo cabeça-de-chave do torneio, o brasileiro Gustavo Kuerten, eliminado pelo francês Julien Boutter. Agora, Martin enfrentará o chileno Marcelo Rios, que eliminou o australiano Jaymon Crabb por 3 sets a 1. Outros resultados desta terça-feira: Marat Safin (RUS) 3 x 0 Anthony Dupuis (FRA) Mikhail Youzhny (RUS) 3 x 1 Michael Llodra (FRA) Nicolas Escude (FRA) 3 x 1 Todd Reid (AUS) Jose Acasuso (ARG) 3 x 2 Jan Vacek (RCH) Nicolas Lapentti (EQU) 3 x 1 Axel Pretzsch (ALE) Juan Ignacio Chela (ARG) 3 x 1 Noam Okun (ISR) Mardy Fish (EUA) 3 x 1 Fabrice Santoro (FRA) Karol Kucera (ESL) 3 x 1 Sjeng Schalken (HOL) Ivan Ljubicic (CRO) 3 x 2 Bohdan Ulihrach (RCH) Byron Black (ZIM) 3 x 2 Irakli Labadze (GEO) Alex Calatrava (ESP) 3 x 2 Olivier Rochus (BEL) Christophe Rochus (BEL) 3 x 1 Raemon Sluiter (HOL) Gaston Gaudio (ARG) 3 x 0 Jack Brasington (EUA)